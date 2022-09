La actitud cero celosa de Juana Viale con su pareja: "Me encanta decirle a mi chico que lo están mirando"

Juana Viale debutó con emoción en Almorzando con Juana, el ciclo de Mirtha Legrand que cambió su nombre para darle comienzo a una nueva etapa conducido por la nieta de la diva. En su primera “mesaza” se planteó el tema de los celos en la pareja y ella reconoció que es relajadísima con su novio, Agustin Goldenhorn.

“Yo soy cero celosa. Un horror porque a veces siento que el otro necesita el celo. ¿Se entiende?”, aseguró, después de que Pampita se reconoció como celosa y habló del reclamo que le hace a Roberto García Moritán.

“¿Vos pensás que necesitarías ser celosa para que el otro se sienta celado?”, indagó Roberto Barbaro. “¡Claro!”, lanzó la animadora entre risas. “Parece que no amás si no sos celosa”, reflexionó El Polaco.

"No soy celosa y a veces a mi chico le digo ‘che, te está mirando, qué bien’. Ahí él me decía ‘¿bueno, pero porque no me decís nada?’. No, me encanta". G-plus

JUANA VIALE CONTÓ QUE NO ES CELOSA Y SU NOVIO LE HACE UN RECLAMO

“Claro. No lo soy a veces y a veces a mi chico le digo ‘che, te está mirando, qué bien’”, contó, sobre cómo toma la atención que puede despertar su pareja.

Más sobre este tema Juana Viale debutó con su programa y se quebró de la emoción: "Los círculos se cierran"

“Ahí él me decía ‘¿bueno, pero porque no me decís nada?’. No, me encanta. Nada más lindo que aprecien a la persona que uno tiene al lado”, aseguró.

Más sobre este tema La picante frase de Juana Viale a El Polaco sobre sus relaciones: "Vos superponés relaciones"

En ese momento, Pampita destacó su actitud. “Bueno, es porque sos segura de vos misma”, aseveró. “El presente es así. Todo se puede esfumar en un segundo. Hay que disfrutarlo”, concluyó.

Más sobre este tema La pregunta indiscreta de Mirtha Legrand a Juana Viale sobre su novio, Agustín Goldenhorn: "¿Te vas a casar?"