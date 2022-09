Acorralaron al carpintero de Bienvenidos a Bordo con una pregunta íntima sobre Laurita Fernández: "¿La invitaste a salir?"

Karina Iavícoli acorraló en Socios del Espectáculo a Nahuel Matheu, el carpintero de la anterior versión de Bienvenidos a Bordo, tras hacerle una pregunta sobre Laurita Fernández.

“Cuándo Laurita pasa a la conducción que Guido comenzó a hacer solamente Los 8 Escalones del Millón, ¿vos seguís en el programa?”, indagó Rodrigo Lussich.

Entonces el invitado contó: “Terminamos el ciclo para fin de año, después hubo un receso y después se cerró el ciclo de las dominadas”.

“¿La invitaste a salir a Laurita? Porque alguien me había dicho eso”, lanzó sin filtros la panelista y el carpintero le respondió: “No, no”.

“No te creo”, comentó Iavícoli y Adrán Pallares por su parte también sumó: “Alguna cosita ahí hubo”. “No, en serio, yo estoy en pareja”, finalizó Nahuel.

Más sobre este tema Laurita Fernández sorprendió a Majo Martino al aire con sus preguntas sobre Locho Loccisano

EL CARPINTERO DE GUIDO KACZKA CONTÓ CÓMO QUEDÓ EL VINCULO DESPUÉS DE QUE TERMINARA SU CICLO EN TELEVISIÓN

Nahuel Matheu, el carpintero de Bienvenidos a Bordo de la era de la conducción de Guido Kaczka, contó cómo quedó el vínculo después de que terminara su ciclo en tv.

“Después Laurita tuvo otros juegos, ¿quedó todo bien?”, le consultó Rodrigo Lussich al invitado del día de Socios del Espectáculo, quien aseguró: “Quedó todo perfecto”.