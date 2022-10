La ácida respuesta de L-Gante a Mauro Icardi por sus despectivos comentarios: "Es un pobre pibito"

La despectiva forma en que Mauro Icardi se refirió a L-Gante por su relación con Wanda Nara le cayó pésimo al jurado de Canta Conmigo Ahora, y trascendió la respuesta que lanzó contra el delantero de Galatasaray.

"Es un pobre pibito", reveló Pampito lo que el cantante habría dicho contra el padre de Francesca (7) e Isabella Icardi (5).

Declaraciones de L-Gante a sus íntimos, a quienes a su vez les confiesa que "está re enganchado con Wanda Nara", según contó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

QUÉ HABÍA DICHO MAURO ICARDI CONTRA L-GANTE POR SU RELACIÓN CON WANDA NARA

En pleno vivo de Instagram, Mauro Icardi había despotricado contra L-Gante por su cercanía a Wanda Nara, en medio de su escandalosa separación.

"L-Gante usó bien sus palabras para dar de que hablar y colgarse de todo esto… que le está viniendo bien, también con una canción y con todo lo que sigue", protestó el delantero de Galatasaray en referencia a las versiones de romance de su ex con el artista.

"También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", continuó.

Al final, Mauro Icardi había ninguneado a L-Gante por el tema que le dedicó a Wanda Nara: "El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca".