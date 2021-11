La ácida chicana de Ángel de Brito a Jorge Rial: "Parece que arrugó"

Hace unos días Ángel de Brito sorprendía contando que Jorge Rial se había contactado con él para entrevistarlo en su ciclo radial, Argenzuela (Radio 10) y que el conductor histórico de Intrusos aceptaría ser entrevistado en Los Ángeles de la mañana. Sin embargo, hoy el conductor de LAM planteó sus dudas.

Ángel respondió preguntas de sus seguidores en las stories de Instagram y una fue sobre la fecha en la que Rial visitaría su ciclo. “Arrugó, me parece”, escribió, siempre filoso sobre el encuentro de los animadores que han tenido sus idas y vueltas, sobre todo en Twitter.

Hace tres semanas el jurado de ShowMatch contó el sorpresivo llamado que tuvo del conductor. “Le dije que me gustaría que venga a LAM y me dijo que sí. Le dije: ‘Te espero mañana’, pero me dijo que no porque tenía médico, pero que muy pronto va a venir”, reveló en su ciclo.

Más sobre este tema Ángel de Brito sorprendió al hablar de la posibilidad de que Jorge Rial visite LAM: "Depende de él"

“Yo le dije de hacer un mano a mano y él me dijo que quería hablar con todas las angelitas”, revelo sobre la charla que mantuvo.

Foto: Instagram