El accidente de Rocío Marengo en la final de MasterChef Celebrity Chile: "Me sirvió para despertarme"

El domingo pasado se transmitió la final de MasterChef Cebrity Chile, reality en el que Rocío Marengo había quedado clasificada. Pero feliz y nerviosa al momento del último esfuerzo, mientras se apuraba a contrarreloj, la mediática dio un mal paso en el suelo de la despensa y se cayó mientras cargaba dos canastos con alimentos.

“¡Perdí un riñón!”, gritó Rocío, divertida, tras el resbalón. Y luego, recuperada, habló sobre lo sucedido.

“Yo, a todas las cosas negativas, trato de buscarle el por qué. Y digo ‘bueno, ok, me caí, me desmoroné‘. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que organizarse. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a ser un muro que no pueda derribar”, dijo mirando a cámara.

Finalmente, Rocío no se alzó con el primer premio (que fue para), pero tal como manifestó en sus redes quedó muy contenta tras la experiencia gastronómica en el famoso show.

“Estoy demasiado orgullosa de mí. Haber llegado hasta acá habla de la garra, esfuerzo, perseverancia y constancia que le meto a todo en la vida”, expresó en un posteo en su cuenta de Instagram.

Cada vez falta menos para la edición argentina de MasterChef con famosos, que se emitirá por Telefe con Santiago del Moro como conductor. Por lo pronto, las primeras figuras confirmadas que medirán su talento son Federico Bal, El Polaco, Iliana Calabró y Roberto Moldavsky.