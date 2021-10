La abuela de Cande Ruggeri jugó con Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo: "Me anoté calladita"

Si bien son muchos los participantes que se divierten con Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo, la presencia de Alicia Ceballos -la abuela de Cande Ruggeri- sorprendió al conductor en plena participación.

“Alicia, ¿sos vos?”, fue la consulta que hizo el conductor. A lo que la señora respondió, con humor: “Antes era la suegra de Oscar Ruggeri, ahora para todos los muchachos soy la abuela de Candela”.

Además, reconoció que la participante de La Academia se opuso a que fuera al estudio: “Candela no me dejaba venir. Cuando estaba el otro de los 500 mil pesos me decía ‘no, ahí hay mucha gente, por el contagio’.

“Yo, calladita, me anoté y acá estoy”, cerró Alicia, quien –además de compartir un lindo momento con Kaczka- se ganó dos premios en el programa de eltrece.