El abogado de Nannis y el drama con Claudio Caniggia: "Le cambiaron las claves de las cuentas a Mariana"

El domingo, Mariana Nannis estuvo en el programa de Susana Giménez y realizó graves acusaciones contra su marido, Claudio Paul Caniggia.

La mediática aseguró que Caniggia ejerció violencia de género sobre ella en reiteradas ocasiones y que sufriría de adicciones. Él, por su parte, se expresó en sus redes sociales pidiendo una pericia psiquiátrica para Mariana, de quien afirma estar separado.

En medio del revuelo generado por las declaraciones de Nannis, su abogado, Juan Manual Dragani, habló con Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs por Ciudad Magazine) y contó cómo continúa el conflicto.

El abogado confirmó que su clienta le reclama al exfutbolista alrededor de 40 millones de dólares y reveló: “Mariana vive de sus ahorros, no está en la indigencia como dijeron. El cambio de las claves es una investigacion que nosotros efectuamos. La realidad es que hubo un cambio de claves de dinero que tienen en común y al que Mariana no tiene acceso en este momento”.

Dragani contó parte los resultados de su investigación sobre los bienes de Caniggia: “Hay de todo: hay bienes a nombre de personas jurídicas, hay contratos en el exterior de los que Mariana no tenía conocimiento y hay empresarios que tienen dinero de Claudio depositados en el exterior. Hay un patrimonio grande que queremos que se transparente”.

“Hace varios meses que estamos investigando. A Mariana le pedí que fuera a los organismos públicos para buscar las historias clínicas, los comprobantes de internación. A través de su abogado, Claudio dijo que hace un año y ocho meses que no tienen contacto y eso no es verdad. Estuvieron en diciembre y en febrero en el Hotel Alvear durante 20 días juntos, conviviendo en la misma habitación”, dijo el abogado, desmintiendo que Claudio y Mariana no tenían contacto.