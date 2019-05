El abogado de la menor que denunció a Lautaro Teruel por violación dio escalofriantes detalles del caso

Hace unas tres semanas que Marcos Lautaro Teruel (27) está detenido con prisión preventiva, imputado por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, en dos hechos, y abuso sexual con acceso carnal a una menor que en su momento tenía 9 años. La niña, que hoy tiene 17 años, grabó al presunto agresor, hijo de Mario Teruel, y logró que admitiera los hechos por los que lo acusa la fiscalía penal salteña: “Soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui es un bajón".

Más sobre este tema El fuerte audio en el que el hijo de Mario Teruel, uno de Los Nocheros, confesaría el abuso sexual a una menor

Ante la explosión mediática del caso, el abogado de la joven habló con Intrusos en un móvil desde Salta y dio detalles escalofriantes: “La nena, que en ese momento tenía 9 años, fue abusada ininterrumpidamente casi todos los fines de semana durante dos años, con hechos de gravedad. Le han destruido la vida”.

“La nena, que en ese momento tenía 9 años, fue abusada ininterrumpidamente casi todos los fines de semana durante dos años, con hechos de gravedad. Le han destruido la vida”. G-plus

“Estamos esperando la ampliación de la declaración testimonial de la menor, que va a ser acompañada por una psicóloga, para que quede claro que no son sólo dos hechos, sino que son aproximadamente 20 hechos de absoluta gravedad. Además, vamos a pedir una pericia para la menor para determinar las secuelas, que están por encima de las que deja normalmente un hecho de esta naturaleza. Eso agrava el hecho y lo lleva a penas de entre 8 y 20 años de prisión”, continuó Santiago Pedroza.

"Estamos esperando la ampliación de la declaración testimonial de la menor para que quede claro que no son sólo dos hechos, sino que son aproximadamente 20 hechos de absoluta gravedad". G-plus

“No nos olvidemos de que es una nena que viene con antecedentes de bulimia, anorexia, seis intentos de suicidio y que tiene todo el cuerpo cortado. Por eso digo que las secuelas son tan tremendas. Por eso cuando ella me dijo que habían sido dos hechos le pedí que me cuente bien qué había pasado, que no tuviera vergüenza porque tengo una hija de la misma edad, y ahí me dijo que fueron casi todos los fines de semana durante dos años”, agregó.

"Es una nena que viene con antecedentes de bulimia, anorexia, seis intentos de suicidio y que tiene todo el cuerpo cortado. Por eso digo que las secuelas son tan tremendas". G-plus

Por otra parte, el letrado de la denunciante aclaró el contexto en el que se habrían producido los abusos: “Los nenes; un varoncito familiar de él dos años menor que la nena, y ella; quedaban al cuidado de él mientras las abuelas tomaban mate y conversaban. Esto agrava aún más la situación porque los chicos estaban a su cuidado. Él disponía de los menores”. Ahí, Débora D’Amato preguntó si el nene también padeció consecuencias similares, y el matriculado respondió: “No sé si el varón tuvo consecuencias”.

“Los nenes; un varoncito familiar de él dos años menor que la nena, y ella; quedaban al cuidado de él mientras las abuelas tomaban mate y conversaban. Esto agrava aún más la situación porque los chicos estaban a su cuidado. Él disponía de los menores”. G-plus

Más tarde, el abogado contó que a su cliente “se le disparó el recuerdo cuando él (Lautaro) la llamó después de tantos años sin verse” y respaldó las evidencias que recabó la menor en su charla con el hijo del integrante de Los Nocheros: “Aunque no crean, hoy de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tienen pleno valor probatorio, más en los casos de abusos sexuales”.

"Ella iba a quinto grado de la primaria cuando comenzaron los hechos de abuso durante dos años. Se llevan casi 10 años de diferencia. O sea que él empezó a los 19 y siguió hasta casi los 21”. G-plus

Al final, Santiago Pedroza despejó las dudas en torno a la edad de Lautaro Teruel al momento de cometer los presuntos delitos sexuales: “Ella iba a quinto grado de la primaria cuando comenzaron los hechos de abuso durante dos años. Se llevan casi 10 años de diferencia. O sea que él empezó a los 19 y siguió hasta casi los 21”.