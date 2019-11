Abel Pintos desmintió su casamiento pero confirmó su relación con Mora Calabrese: "Estoy de novio"

Es uno de los cantantes más exitosos de la Argentina, está pasando por un gran momento profesional y personal. Abel Pintos (35) visitó la redacción de Ciudad y en una charla distendida habló de su carrera y su vida, además de confirmar su noviazgo con la chaqueña Mora Calabrese y desmentir su casamiento.

-¿Cómo te preparás para los shows sinfónicos del 21, 22 y 23 de noviembre?

-Muy bien. Voy a hacer en el Movistar Arena un concierto sinfónico donde voy a repasar distintos momentos de mi carrera. Va a durar una hora y media y voy a estar acompañado únicamente por 50 músicos que forman una orquesta sinfónica y vamos a reversionar toda mi música.

-¿Cómo imaginás semejante experiencia artística que vas a vivir?

-Es impresionante, es una experiencia maravillosa desde lo artístico, también desde lo personal, porque es un lujo poder hacer un concierto así y estoy muy agradecido con el público que me ha apoyado mucho. Ya quedan las últimas entradas a la venta y van a estar las tres funciones a pleno.

-¿Vas a recorrer otros puntos del país con este concierto?

-Sí, además van a ser estas tres últimas ocasiones, no voy a salir de gira con este concierto. Sería posible, pero en este momento no teníamos el tiempo. Tal vez en algún momento volvamos a retomar, pero después ya arranco con los festivales del verano y el año que viene voy a editar un disco nuevo y su próxima gira.

-¿Qué temas no van a faltar?

-Todas las canciones tendrán su espacio teniendo en cuenta la posibilidad que da de hacerle un arreglo sinfónico interesante. No necesariamente las elegimos por lo conocidas que sean. La llave es una de las canciones más conocidas de mi carrera que se ganó un espacio, porque su versión sinfónica la convertía en otra distinta. Pero también hay muchas canciones que no fueron de las más conocidas, que quizás hace mucho tiempo que no interpreto, pero que resultaron un terreno muy fértil para un arreglo sinfónico. Va a haber de todo.

-¿Si tuvieras que elegir un top 3 de tus canciones favoritas, de las que vas a cantar en estos conciertos, cuáles no podrían faltar?

-Probablemente La llave por todo lo que significa para mí, Motivos y Cómo te extraño.

-No puedo dejar de preguntarte por los fuertes rumores de casamiento que ya desmentiste. ¿Cómo lo viviste?

-No sé por qué salieron, a alguien se le ocurrió decir algo así pero no es cierto.

-¿No estás comprometido tampoco?

-No.

-¿Pero estás de novio?

-Sí. Eso sí, está todo bien.

-¿Viajás mucho a Chaco?

-Bueno, no mucho, pero lo que puedo.

-¿Te gustaría casarte en algún momento?

-Seguro, es una ilusión para mí alguna vez, seguro.

-¿Y tener hijos?

-Me gustaría mucho también.