Abel Pintos paró sorpresivamente su recital en Jesús María: "Hoy me desperté sintiéndome un poco mal"

Abel Pintos sorprendió en Jesús María al detener su recital para revelarle a su público que no se sentía del todo bien y les explicó el motivo por el que no estaba en su mejor momento.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”, expresó el cantante.

Luego, el músico detalló: “A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un poco las cuerdas vocales por la noche”.

"Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse". G-plus

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos”, aseguró Abel en el escenario.

Finalmente, dejó en claro que no es nada grave: “Es una cuestión que puede suceder cada día. Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse”.

Más sobre este tema La dulce despedida de Abel Pintos a su familia: empieza la gira 2022

ABEL PINTOS DEDICÓ SU CONCIERTO A LA MEMORIA DE MARTÍN CARRIZO

Abel Pintos dedicó su concierto en Jesús María a la memoria de Martín Carrizo, el talentoso baterista que murió el último martes a los 50 años tras batallar contra la Esclerosis Laterial Amiotófica (ELA).

“Quiero dedicar este recital especialmente a la memoria de Martín Carrizo, que es un ser adorable que nos dejó mucha música y hermosos recuerdos a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”, expresó.