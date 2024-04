El concurso anual para elegir a la Miss Universo se realizó en la noche del lunes en San Pablo, Brasil. 89 concursantes de todo el globo buscaron la corona y sólo una fue la elegida.

Leila Lopes fue la ganadora de esta edición. Tiene 25 años y representa a Angola. Una morocha de impactante figura y altura (mide 1 metro 79), que deslumbró al jurado con su bikini amarilla y un vestido strapless de fiesta plateado.

Olesia Stefanko, ucraniana, quedó en segundo lugar, mientras que Priscila Machado, brasileña, se llevó en la tercera ubicación.

Leila Lopes no sólo mostró su belleza sino también sus valores: "Estoy muy satisfecha con lo que Dios me dio y no cambiaría nada; tengo una gran belleza interna, con los principios que me ha inculcado mi familia y así viviré toda mi vida. Le aconsejaría a todos que se respeten unos a otros", así fueron lass palabras que dieron cuerpo a su carta de presentación.

La representante argentina fue Natalia Rodríguez, oriunda de Monte Hermoso, quien no pudo llegar a la final y quedó eliminada en el primer corte junto con otras 72 candidatas.

¡Mirá las fotos de Leila Lopes, la Miss Universo 2011!

No te olvides de participar por una cena sin cargo: invitan Club Cupón y Ciudad.com ¡Hacé click acá!