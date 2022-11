Los 8 escalones del millón: conmovió con su historia familiar y Guido Kaczka lo tuvo que contener

Los 8 escalones del millón tuvo este lunes entre sus participantes a Ariel, un joven de 27 años que conmovió a Guido Kaczka con su tremenda historia familiar, al punto de que acercó a él con el objeto de hacerlo sentir mejor ante el grado de emoción que mostraba.

Ariel llegó al escalón cuatro y Guido consideró que era un buen momento para que los participantes se distiendan, por lo que optó por preguntarle sobre su vida, ya que el joven había contado que estaba desocupado.

“Ariel Cisneros, 27 años, contaba que la rebusca haciendo changas, vive en Laferrere con su papá Carlos y su hermano Franco, con los que quiere viajar. ¿Se llevan bien los tres?”, le consultó. “Y sí, nos llevamos bien, por suerte. Después de todo lo malo que fue el año pasado…”, respondió él.

Más sobre este tema Un taxista ganó Los 8 escalones del millón sin resolver una gran duda: "No sabe quién lo anotó"

GUIDO KACZKA SE CONMOVIÓ AL ESCUCHAR LA DURA HISTORIA FAMILIAR DE UN PARTICIPANTE DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN

“¿El año pasado fue malo?”, quiso saber el conductor. “Sí, en general. En casa nos contagiamos todos de Covid, y el 26 de mayo falleció mi abuela, y ocho días después falleció mi mamá. Y nos liquidó a todos (se quiebra). No me recuperé de uno, que me cayó el otro”, dijo Ariel con lágrimas en los ojos.

“Ay, Ariel. En el escalón 8 te estaba diciendo que eras fuerte, grandote, en el 4…”, dijo Guido mientras se acercaba a reconfortar al participante. “Y, estoy tratando. No sé cómo sigo en pie, como dicen todos, pero trato de seguir”, dijo Ariel, secándose las lágrimas de los ojos.

“Lo confirmás en este, que sos grandote, fuerte…”, le dijo Guido, mientras la asistente le acercaba un vaso de agua al joven. “A Ariel le gusta leer sobre biografías, historia de guerra, le gusta practicar lucha libre también”, agregó el conductor mientras la cámara enfocaba al participante.