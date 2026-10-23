Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Mery del Cerro conmovió a sus seguidores al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida. A un año de que le detectaran un tumor de siete centímetros en el abdomen, la actriz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y contó cómo aquella experiencia transformó su manera de enfrentar el día a día.

Todo comenzó con un dolor abdominal que parecía no revestir gravedad. Sin embargo, después de realizarse una ecografía, los médicos descubrieron una formación que requirió una intervención quirúrgica.

“A veces la vida te da un cimbronazo así. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1”, expresó la modelo al recordar el impacto que le provocó recibir la noticia.

En su publicación, también destacó el papel fundamental de Lila Dubra, una mujer a la que definió como su ángel por haber aparecido en un momento decisivo. “Coincidir a la misma hora y en el mismo lugar no fue casualidad, y después muchas coincidencias más”, aseguró.

LOS 40 DÍAS DE INCERTIDUMBRE QUE ATRAVESÓ MERY DEL CERRO TRAS SU OPERACIÓN

Luego de conocer el diagnóstico, Mery del Cerro tuvo que someterse a una cirugía para extirpar el tumor. Aunque la intervención fue un paso importante, todavía debía atravesar una etapa de mucha angustia mientras esperaba los resultados de los estudios.

“Después de la operación fueron 40 días de incertidumbre esperando un resultado. No sabía qué podía pasar, pero estaba confiada. Sabía que tenía que terminar bien y así fue”, relató.

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Finalmente, recibió noticias alentadoras: no necesitó realizar tratamientos posteriores a la operación. Según contó, los profesionales que la atendieron quedaron sorprendidos por las particularidades de su cuadro. “Los médicos dijeron que era un caso raro, que nunca vieron algo así”, recordó.

LA EMOTIVA REFLEXIÓN DE MERY DEL CERRO A UN AÑO DEL DIAGNÓSTICO

Con el paso del tiempo, la actriz reconoció que aquella experiencia dejó una huella profunda en su vida y modificó sus prioridades.

“Todavía hoy tengo algunas preguntas. Pero también hay algo que se transformó profundamente en mí. Hay un antes y un después inevitable… ¿Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da?”, reflexionó.

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Mery del Cerro recordó el difícil momento que atravesó por un tumor de 7 centímetros. Crédito: Instagram

Además, aseguró que el episodio le permitió tomar mayor conciencia sobre la importancia de disfrutar del presente, valorar los pequeños momentos y no postergar sus deseos.

“Trato de vivir lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza, porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo”, manifestó.

Para cerrar, Mery del Cerro dejó un mensaje sobre la importancia de aprovechar cada oportunidad: “Vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí”.