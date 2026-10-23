Lo que alguna vez fue un colectivo escolar destinado al traslado de pasajeros hoy es una verdadera casa sobre ruedas. Pablo Molina, un mecánico de 51 años que vive en Las Toninas, decidió transformar un viejo micro en un motorhome completamente equipado para cumplir un sueño que comparte con su esposa, Marisa Ardisana: recorrer la Argentina sin depender de hoteles ni alojamientos.

En diciembre de 2025 adquirió un Mercedes-Benz modelo 2007 que todavía conservaba sus 40 asientos originales. Con paciencia, conocimientos de mecánica y muchas horas de trabajo, logró convertirlo en una vivienda de dos ambientes con todas las comodidades necesarias para viajar.

El proyecto recibió el nombre de El Rutero y ya comenzó a sumar sus primeros kilómetros por la Costa Atlántica.

CÓMO TRANSFORMÓ UN COLECTIVO ESCOLAR EN UNA CASA RODANTE

Compró un viejo colectivo escolar y lo transformó en una casa rodante para recorrer la Argentina. Foto: YouTube/PibitosViajeros

Pablo y Marisa se mudaron de Quilmes a Las Toninas hace ocho años, en busca de una vida más tranquila. Sin embargo, siempre mantuvieron el deseo de conocer distintos rincones del país.

El 11 de diciembre de 2025, Pablo viajó hasta Ezeiza para retirar el colectivo que cambiaría sus planes familiares. Para concretar la operación, entregó un Fiat modelo 2016 y posteriormente vendió una camioneta 4x4 del año 2000, cuyo dinero destinó a las reformas.

Crédito: Instagram/@pibitosviajeros

El esfuerzo dio resultados rápidamente: en enero de 2026, apenas un mes después de la compra, el vehículo ya había sido homologado como motorhome y estaba habilitado para circular.

ASÍ ES POR DENTRO EL COLECTIVO QUE AHORA FUNCIONA COMO UNA CASA

Con 10,60 metros de largo y 2,40 metros de ancho, el antiguo transporte escolar ofrece un espacio acondicionado para que tres personas puedan viajar cómodamente.

La vivienda móvil cuenta con un dormitorio con cama matrimonial, living, comedor, cocina completa y baño privado con ducha. Cada sector fue diseñado para aprovechar al máximo los metros disponibles.

La cocina tiene cuatro hornallas, horno convencional, heladera con freezer y agua fría y caliente. Además, instalaron un calefón a gas y tanques independientes para almacenar agua limpia y aguas grises.

El baño dispone de un inodoro seco, mientras que el agua destinada al consumo se conserva en bidones separados.

Foto: YouTube/PibitosViajeros

PANELES SOLARES, STARLINK Y CALEFACCIÓN: LOS LUJOS DEL MOTORHOME

Pablo instaló paneles solares y baterías que permiten utilizar diferentes electrodomésticos sin necesidad de conectarse permanentemente a una red eléctrica.

La heladera funciona a 24 voltios y el vehículo dispone de Internet satelital de Starlink.

También incorporaron un Smart TV, además de un sistema de calefacción a gasoil que puede manejarse desde el celular.



