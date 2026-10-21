Este año, Solita Silveyra y Luis Brandoni compartieron escenario en “¿Quién es quién?“. Sin embargo, el pasado 20 de abril, el actor falleció murió a causa de un hematoma subdura y la actriz aún sigue recordándolo con mucho cariño.

Además de ser compañeros de elenco, Solita y Luis eran grandes amigos. A través de sus redes sociales, la actriz solía compartir breves videos donde mostraba parte de la intimidad que compartían en los camarines del teatro.

En las últimas horas, Solita volvió a recordarlo para homenajearlo a seis meses de su fallecimiento. En el video que subió a redes se ve cómo lo peina y acomoda para salir salir al escenario mientras una productora graba el momento.

Solita Silveyra y Luis Brandoni eran grandes amigos (Foto: Instagram @soledad_solita_silveyra)

EL RECUERDO DE SOLITA SILVEYRA A LUIS BRANDONI

A través de su cuenta de Instagram, Solita Silveyra compartió un video donde recordó momentos en el camarín con Luis Brandoni. En el clip se escucha a una productora preguntándole al actor: “¿Qué le están haciendo, Beto?“.

Con cara de confusión, Luis contesta: “No lo sé, no lo sé...”. Sin embargo, minutos más tarde, al mirarse al espejo, reconoce el buen trabajo de su compañera de elenco. “¡Mirá! Muy bien!“, señala el actor, feliz con el resultado.

El recuerdo de Solita Silveyra a Luis Brandoni (Foto: Instagram @soledad_solita_silveyra)

“Lo volvía loco con el peine y un cepillo de los antiguos. ¡Cómo nos divertimos mi hermano querido!“, escribió la actriz junto al video que subió a Instagram. “A 6 meses, te extrañamos y te seguiremos extrañando. ¡Salía al escenario hecho un galán! Te adoro, besos al cielo”, agregó emocionada.