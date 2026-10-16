A raíz de las inesperadas declaraciones de Coty Romero, Nacho Castañares se sinceró y contó con cuáles de sus excompañeras de Gran Hermano tuvo vínculo. En este sentido, se abrió y reveló cuál fue su “vinculo amoroso” con Romina Uhrig.

En diálogo con Emilia Attias para “Casino Deluxe”, el influencer expresó su incomodidad por la difusión de este vínculo del cual él nunca había hablado públicamente y dejó en claro que no se trató de un noviazgo.

Si bien evitó mencionar directamente a Romina, Nacho explicó que la confesión se la hizo a Coty en privado. “Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad”, aseguró el ex Gran Hermano.

Nacho Castañares (Foto: Instagram @nachoo_cp)

NACHO CASTAÑARES, SOBRE SU “PASADO AMOROSO” CON ROMINA UHRIG

“No fue un vínculo”, aclaró Nacho Castañares, sobre su vínculo con Romina Uhrig. Luego, precisó que estuvieron “un par de veces” y que fueron “encuentros de otro tipo”, sin llegar a formalizar una relación. Según contó, Coty Romero lo sabía ya que él se lo había contado cuando eran pareja.

“No es que me arruinó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar”, afirmó cuando Emilia Attias le preguntó si le había molestado que se haya hecho público.

Nacho Castañares se sinceró sobre su “pasado amoroso” con Romina Uhrig (Video: Infobae)

Según explicó, siempre intentó preservar ese tipo de experiencias para evitar comentarios sobre su intimidad. “Yo siempre me manejé así. Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen”, sostuvo.

Por otro lado, el influencer profundizó sobre cómo vivió la exposición: “Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más”.