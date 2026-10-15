El testimonio de Valentín Yankelevich sobre los abusos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, sigue generando conmoción. El nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich dio una entrevista a Tatiana Schapiro para Infobae de la cual hablaron todos los medios esta semana.

Luego de darse a conocer la noticia, Darío Giordano lanzó un comunicado donde desmentía todas las acusaciones. Horas más tarde, se dio a conocer un fragmento de la pericia psicológica a la cual fue sometido durante la investigación.

En las últimas horas, quien salió a hablar del tema fue Tamara Paganini quien puso en duda la palabra de Valentín y su hermano, Franco. La exparticipante de Gran Hermano alertó sobre “falsas denuncias” y apuntó contra los menores de edad.

Tamara Paganini cuestionó el testimonio de Valentín Yankelevich

TAMARA PAGANINI CUESTIONÓ EL TESTIMONIO DE VALENTÍN YANKELEVICH

Invitada a “Dos Termos”, el programa de streaming de su novio Sebastián Cavalieri, Tamara Paganini puso en duda el relato de Valentín Yankelevich. “¿La verdad? Descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad”, comenzó diciendo.

Luego, siguió: “Pero, ¿qué? ¿Los niños van a mentir? Sí, claro. Los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé... Porque es re fácil: ‘¿Viste lo que hizo este?’, y pa, pa, pa...“.

“Y después de 6 años, resulta que se habían equivocado. Ya está, le cag… la vida”, siguió la exparticipante de Gran Hermano que cerró diciendo: “Chicos, descrean de todos. Por las dudas”.