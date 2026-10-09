Sofía Clerici dejó al descubierto uno de los espacios más exclusivos de su propiedad en Nordelta: un vestidor repleto de carteras de diseñador que despertó curiosidad por el valor de los accesorios.

A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes en las que se pueden observar decenas de bolsos de marcas como Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci y Dior, cuidadosamente acomodados en estanterías de vidrio con iluminación.

La cantidad de piezas y la variedad de diseños no pasaron inadvertidas. Según una estimación basada en los precios internacionales de los modelos visibles, la colección podría estar valuada entre 100.000 y 150.000 dólares, aunque el monto podría ser superior si incluye ediciones limitadas.

LAS EXCLUSIVAS CARTERAS DE SOFÍA CLERICI QUE CUESTAN MILES DE DÓLARES

Crédito: Instagram

Los bolsos Hermés son considerados piezas de colección y sus precios pueden comenzar entre 10.000 y 15.000 dólares, mientras que determinadas versiones superan los 30.000 dólares en el mercado de reventa.

Otra de las marcas que tiene un lugar destacado es Chanel. En las imágenes aparecen las tradicionales carteras acolchadas con cadenas, además de diseños en tonos rosa, azul y negro.

Entre las piezas más llamativas se encuentra un bolso con forma de corazón. Dependiendo del modelo y sus características, los accesorios de esta firma pueden costar entre 5.000 y más de 10.000 dólares.

DE LOUIS VUITTON A DIOR: LAS MARCAS QUE COMPLETAN EL VESTIDOR DE SOFÍA CLERICI

La colección también incluye numerosos accesorios de Louis Vuitton, entre ellos carteras, pequeños baúles y bolsos de viaje.

Uno de los diseños que se pueden reconocer es el modelo Alma, en distintas versiones y con detalles decorativos en sus manijas.

Como referencia, una cartera Louis Vuitton Alma BB puede costar entre 1.800 y 2.900 dólares, mientras que las piezas de viaje de mayor tamaño pueden alcanzar cifras mucho más elevadas.

Por otro lado, Gucci también forma parte del exclusivo guardarropa de Clerici. Entre sus accesorios aparecen modelos de la línea GG Marmont, caracterizados por su diseño acolchado y el tradicional logo de la firma italiana.

Estas carteras pueden encontrarse en el mercado internacional por valores que oscilan entre 2.400 y 3.700 dólares.

Finalmente, también se distingue una pieza de Dior, en tonos claros y con detalles dorados, que completa la selección de reconocidas casas de moda.

CUÁNTO DINERO TIENE SOFÍA CLERICI EN SU COLECCIÓN DE CARTERAS

Uno de los datos que más sorprende es la cantidad de accesorios que aparecen en las imágenes. En las estanterías se pueden observar más de 35 o 40 carteras y bolsos de alta gama, de diferentes tamaños, materiales y colores.

Si se toman como referencia los precios de los modelos identificados, el valor estimado de la colección visible podría alcanzar los 150.000 dólares.

Sin embargo, se trata de un cálculo aproximado y no de una tasación oficial, ya que el precio de cada pieza puede variar considerablemente según su antigüedad, estado de conservación, materiales y exclusividad.

De esta manera, Sofía Clerici volvió a exhibir su gusto por el lujo y las grandes marcas internacionales, esta vez con un recorrido por su vestidor que dejó a la vista una de sus colecciones más llamativas.