Antes de que termine el año, Thelma Fardín y Nico Riera decidieron hacer un viaje para descansar y recargar energías de cara a lo que resta del 2026. Por este motivo, eligieron un destino muy particular: Panamá.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió las mejores imágenes de su estadía en este paradisíaco destino y acompañó la publicación con unas dulces palabras que le dedicó a su novio y también colega.

“Por muchos años viajé por América latina laburando, pero nunca había estado en estas tierras de vacaciones disfrutando de sus paisajes, su comida y sobre todo su gente. Encima con mi persona favorita”, escribió y cerró: “A veces tengo muchas palabras, pero estos días con decir gracias por todo lo que construimos, alcanza”.

La publicación de Thelma Fardin desde Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL VIAJE DE THELMA FARDÍN Y NICO RIERA

A través de su cuenta de Instagram, Thelma Fardín recopiló las mejores imágenes de su viaje junto a Nico Riera para compartirlas con sus más de 900 mil seguidores. En las mismas mostró momentos de relax y de mucho amor junto a su pareja.

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)

Thelma Fardin y Nico Riera, de vacaciones en Panamá (Foto: Instagram @soythelmafardin)