Evangelina Anderson decidió dar un nuevo paso en su carrera profesional y sorprendió a sus seguidores con un proyecto que la aleja de la televisión. Después de su regreso a la Argentina y de su paso por Cortá por Lozano la modelo apostó por el mundo de la moda y presentó su propia colección de anteojos de sol.

La iniciativa surgió de una colaboración con Whynot, una firma especializada en accesorios, con la que desarrolló una línea exclusiva bautizada EVA. La propuesta está inspirada en su estilo personal y combina diseños clásicos con las últimas tendencias.

El lanzamiento comenzó a generar repercusión en las redes sociales, donde distintas personalidades del espectáculo se mostraron utilizando algunos de los modelos. Así, la ex de Martín Demichelis sumó una nueva actividad a su trayectoria y se involucró en un proyecto comercial que lleva su impronta.

CÓMO SON LOS ANTEOJOS QUE LANZÓ EVANGELINA ANDERSON

La colección EVA está inspirada en conceptos como la sensualidad, la confianza y el deseo. Para desarrollar los diseños, la marca apostó por una estética que recupera elementos vintage y los adapta a un estilo moderno.

Entre las opciones disponibles se destacan los anteojos rectangulares de gran tamaño, con bordes redondeados, y otros modelos ovalados que buscan aportar un toque diferente a cualquier look.

Evangelina Anderson lanzó su propia colección de anteojos de sol. Crédito: Instagram

La propuesta también incluye una variedad de colores y terminaciones. Hay alternativas en tonos oscuros, cristales ahumados y diseños más llamativos para quienes prefieren accesorios que se conviertan en protagonistas de sus outfits.

Según la descripción de la colección, los modelos fueron pensados tanto para acompañar conjuntos informales durante el día como para complementar estilos más elegantes.

Evangelina Anderson lanzó su propia colección de anteojos de sol. Crédito: Instagram

CUÁNTO CUESTAN LOS ANTEOJOS DE EVANGELINA ANDERSON

Uno de los detalles que más llama la atención de este lanzamiento es el precio de los productos. Los anteojos de sol de Evangelina Anderson cuestan entre $245.000 y $275.000, dependiendo del diseño y sus características.

Los distintos modelos se comercializan a través de la tienda oficial de Whynot, donde los interesados pueden conocer las opciones disponibles.

Evangelina Anderson lanzó su propia colección de anteojos de sol. Crédito: Instagram

Con este emprendimiento, Evangelina Anderson busca consolidar su vínculo con el universo de la moda y aprovechar su experiencia como modelo para desarrollar productos que reflejen su identidad.