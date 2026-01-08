El grupo Brutal, liderado por Maro Oliva, regresó al país tras una exitosa gira por Europa, donde se presentó en los Países Bajos como invitado especial del prestigioso Kerts Winter Circus, uno de los encuentros culturales más destacados de la temporada invernal europea.

La presentación tuvo lugar en la ciudad de Eindhoven y marcó un nuevo hito en la proyección internacional de la banda.

La participación de Brutal en este festival internacional consolidó su crecimiento artístico fuera de la Argentina. El grupo cautivó al público europeo con una propuesta potente y original que fusiona tango, jazz, flamenco y folklore, atravesada por una impronta contemporánea y una fuerte identidad escénica que distingue a la formación dentro de la escena musical actual.

Luego de esta experiencia en Europa, Brutal ya se encuentra trabajando en su gira nacional, que los llevará a recorrer distintas ciudades del país y a formar parte de los principales festivales del circuito cultural argentino.

Este nuevo recorrido reafirma su lugar como una de las propuestas más singulares, dinámicas y en constante evolución del panorama musical.

Con la dirección artística de Maro Oliva, el grupo continúa expandiendo fronteras y consolidando un lenguaje propio, que dialoga con las tradiciones musicales desde una mirada audaz, renovadora y profundamente actual.