El desembarco de Luna de Avellaneda en Netflix volvió a colocar en el centro de la escena a una de las películas más queridas del cine nacional y confirmó el magnetismo intacto de Ricardo Darín, que vuelve a arrasar con una historia profundamente argentina. Dirigida por Juan José Campanella, la película recupera vigencia y conecta con nuevas generaciones de espectadores.

Ricardo Darín, protagonista de "Luna de Avellaneda", filmada en el club Juventud Unida de Llavallol Por: INCAA

Mucho antes de que El secreto de sus ojos marcara un antes y un después para el cine argentino, Campanella y Darín ya habían construido juntos un retrato sensible, humano y dolorosamente reconocible. Luna de Avellaneda, estrenada en 2004, apareció en un momento bisagra para el país, todavía atravesado por las consecuencias de la crisis económica de comienzos de siglo, un clima social que impregna cada escena del film.

DE QUÉ TRATA LUNA DE AVELLANEDA

El club social Luna de Avellaneda está amenazado de ser transformado en un casino a causa de la crisis económica en Argentina. Román, uno de los más antiguos miembros del club, luchará para mantenerlo..

Ricardo Darín y Silvia Kutika en Luna de Avellaneda

Luna de Avellaneda construye un relato cercano para cualquier espectador argentino. El club no es solo un edificio deteriorado, sino el símbolo de una forma de vida que comienza a resquebrajarse. Allí conviven distintas miradas sobre el futuro: quienes creen que la reconversión es inevitable y quienes defienden la esencia, aun a riesgo de desaparecer.

REPARTO DE LUNA DE AVELLANEDA

El film cuenta con un elenco de alto nivel, integrado por Ricardo Darín, Eduardo Blanco, Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli, Silvia Kutika, José Luis López Vázquez, Daniel Fanego, Atilio Pozzobon, Horacio Peña y Alan Sabbagh.