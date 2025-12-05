Sofía Jujuy Jiménez quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una fuerte discusión en un spa de Buenos Aires.

La modelo fue a hacerse un tratamiento de belleza junto a su mamá y, al no llegar a un acuerdo por un canje, la situación se desbordó. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

La secuencia se conoció después de que Alejandra Fontao, la dueña del local, difundió las imágenes y el audio de la pelea.

Según relató, Jujuy ya había ido antes al spa para recibir un tratamiento gratis a cambio de promocionar el lugar en sus redes sociales.

Pero esta vez, la influencer volvió acompañada por su mamá y pretendió que ambas recibieran el servicio sin pagar, aunque no había ningún acuerdo previo.

El momento de la discusión: “Mi historia sale carísima”

Las empleadas del spa, sorprendidas por la situación, llamaron a la dueña para consultarle qué hacer. Fontao accedió a negociar un nuevo canje para Sofía, pero aclaró que a su mamá solo podía ofrecerle un descuento. El monto final a pagar era de 55 mil pesos. La modelo se negó y la tensión fue en aumento.

En el video de seguridad se ve a Sofía Jiménez visiblemente molesta. “A mí no me conviene hacerte una historia, una historia mía sale carísima. Así que prefiero pagarlo”, lanzó, dejando en claro que no aceptaba las condiciones del canje.

Luego, la modelo se quejó: “No tienen consideración que están usando mi imagen desde hace un año y me están cobrando extra. No tienen un gesto de, ‘che, Sofi, te invitamos’. No me gusta que vengan y me digan ‘a tu mamá le cobramos’ por 50 mil pesos. Me parece una actitud que no es la manera en la que yo encaro las cosas. Es mi límite”.

La llamada con la dueña: “Mi historia sale mucho más que 50 mil pesos”

La discusión no terminó ahí. En una llamada telefónica, Sofía “Jujuy” Jiménez le reclamó directamente a la dueña del spa: “Hola, Ale. Sorprendida con la actitud de la atención que la verdad no me parece que es la correcta. Es un derecho de imagen, gordi, no se puede hacer eso. Lo que me hizo ruido es que vengo y me quieren cobrar aparte el masaje cuando está mi imagen”.

La modelo insistió en que su trabajo como influencer tiene un valor: “Mi historia sale mucho más que 50 mil pesos y un masaje, no pasa por ahí. Es por la buena actitud. Así como vos trabajás de médica hace 35 años, yo trabajo con mi imagen hace 15. Y eso tiene un valor, ida y vuelta, buena onda, a vos te sirve a mí me sirve…”.

Antes de cortar, remató: “Cuando yo pongo mi imagen, espero del otro lado una retribución. No me molesta que esté mi imagen”.

El trasfondo del conflicto y la reacción en redes

Según la versión de Alejandra Fontao, la modelo hacía referencia a un video promocional que grabó hace un año para el spa. Sin embargo, la empresaria sostuvo que nunca se pactó un canje para la mamá de Sofía y que la situación se salió de control por la negativa de la influencer a pagar el servicio.

El episodio generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites de los canjes y el trato entre influencers y comercios.