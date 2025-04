Wanda Nara viajó a Brasil en las últimas horas para grabar un videoclip, según lo que compartió a sus seguidores de Instagram.

En las fotos y videos que publicó en Stories, la conductora reveló en su dedo anular los que parecían ser el anillo de bodas con Mauro Icardi y el anillo de compromiso, joyas que usaba juntas en ese mismo dedo cuando estaba en pareja con el futbolista.

Además, en el video que sigue a la foto publicada se puede escuchar su hit “O Bicho Vai Pegar”, en sintonía con el mood brasileño.

“Brasil. Videoclip”, escribió la empresaria, dando a entender que este se trata de un viaje laboral por su carrera musical.

CON CUÁNTOS HOMBRES ESTUVO WANDA NARA Y POR QUÉ SORPRENDIÓ A TODOS SUS SEGUIDORES

En otra de sus historias de Instagram, donde se dedicó a responder consultas, la empresaria y conductora reveló que todos los romances que se le atribuyen son “inventos”.

“Me inventan situaciones que no viví con gente que nunca me crucé. Me divierte igual pero los hombres con los que estuve en mi vida los cuento con una sola mano, los demás son inventos...”, sostuvo.

Foto: @wanda_nara

Luego, aclaró: “Pero ahora estoy sola y quizás paso a contar con la otra mano. Por ahora no quiero nada”.