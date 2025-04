Desde su separación de Luciano Castro, Flor Vigna bajó el perfil. Actualmente, está enfocada en su música y en su nueva relación con un artista, “Lauta”.

Si bien se corrió del centro de la polémica, la cantante sigue manteniendo un fluido ida y vuelta con sus seguidores de Instagram.

Por eso, no dudó en contarles junto a su pareja, mediante un llamativo video, que se distanciarán por un tiempo por trabajo.

Flor Vigna y su novio se distanciarán. Foto: IG | florivigna

Enternecida, la cantante compartió un clip que le dedicó Lauta, en el que le dedica una canción. “Mi novia se va de viaje por trabajo y la distancia nos cuesta un poco. Entonces, le escribí esto para esos momentos”, contó.

LA DULCE CANCIÓN DE “LAUTA” A FLOR VIGNA

“Lauta” le escribió una canción a Flor Vigna, de quien se distanciará por su trabajo.

“Amor no te olvides que esta despedida no va a ser un punto final, cuando la cabeza te gane acordate de lo que fuimos hasta acá. Sentemos a tu corazón con el mío en privado, se van a gustar... Nosotros cerremos los ojos, pongamos Mac Miller y no se hable más”, sentenció, ante la emoción de Flor.