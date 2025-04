En medio del tenso cruce de Jorge Rial con Marianela Mirra que reflotó con el romance de la ex Gran Hermano con José Alperovich, se viralizaron chats vintage con las preguntas hot que el conductor le hacía cuando intentaba conquistarla.

"¿Cómo está en la camita? ¿Se acuesta con pijama o sexy?”, le habría dicho el periodista a la ganadora del reality en aquel entonces, al mismo tiempo de su relación con la Niña Loly.

Los chats de Jorge Rial y Marianela Mirra del 2014 (Foto: captura de Twitter Marianela Mirra).

“No gusta la ropa, me molesta”, le habría contestado ella. Entre otras cosas, Rial le decía a Mirra: “Como me gusta ver tu foto de WhatsApp. Si no la llamo no aparece”. El vínculo entre ellos era ‘bueno’ hasta ese momento, sin embargo todo estalló luego de una promesa de trabajo que nunca fue.

CON QUÉ FAMOSO CANTANTE HABRÍA SALIDO MARIANELA MIRRA EN SU IMPASSE CON ALPEROVICH

Yanina Latorre contó en Salvese Quién Pueda el romance fugaz que habría tenido Marianela Mirra con un famoso cantante en medio de un impasse con el exgobernador de Tucumán, José Alperovich.

“Cuando Mirra estaba separada de Alperovich como dos años, en ese tiempo habría salido con Andrés Calamaro. Tuvieron varios encuentros”, leyó la panelista en el chat de su equipo del programa.

Marianela Mirra y Andrés Calamaro (Foto: captura de América).

Luego de mostrar la imagen en vivo, explicaron desde el panel del programa de América: “Esta foto la publicó Marianela y después la borró al toque, fue en el año 2017, me la mandó un seguidor también”.

Cabe recordar que el músico se casó el pasado 24 de enero con Natalí Franco y, un mes despues, en Intrusos aseguraron que están en crisis. Ahora volvió a ser foco de noticia tras el estallido del escándalo de la ex Gran Hermano.

