Juan Etchegoyen anunció en su programa radial, Mitre Live, que Bernarda Cella, la dueña de Olga, le puso un punto final a su relación con el periodista político Iván Schargrodsky.

“Tenemos una nueva separación en el mundo del espectáculo. Hablé con los dos. La separación está confirmada, es un hecho”, aseguró el comunicador.

Bernarda e Iván se separaron. Foto: IG | bernicella

“Berni me confirma la separación. Y me dice textual: ‘La verdad es que no hablo de esos temas, gracias por preguntar. Solo te puedo decir que lo adoro y que tenemos la mejor del mundo. Imagínate que labura en Olga y todo’”, sumó Juan, antes de dar la versión de Iván.

“Por el lado de Iván, obviamente, me ratifica la información. Me dice que está todo muy bien con Berni, pero que prefiere no dar detalles”, completó el periodista, quien acto seguido reveló los tajantes motivos por los cuales ya no están en pareja.

Bernarda e Iván se separaron. Foto: IG | ischargro

¿POR QUÉ SE SEPARARON BERNARDA CELLA E IVÁN SCHARGRODSKY?

Juan Etchegoyen contó por qué se separaron Bernarda Cella e Iván Schargrodsky.

“Ella lo dejó porque se agotó de compartir vida personal y trabajo con Iván, la relación llegó a un momento donde ya no se disfrutaban como antes, donde había un notorio desgaste. Se separaron hace dos meses y la ruptura la decidió ella”, cerró Juan.