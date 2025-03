Luego de que en LAM difundieran fotos de Morena Rial con un joven y aseguraran que sería su nuevo novio, la joven recurrió a las redes e hizo un extenso descargo despejando todas las dudas sobre su presente sentimental.

“No tengo novio. Estoy soltera. Mis amigos no son mis novios. Cada vez que subo algo con alguien, ya me casan”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Los periodistas y productores, en su desesperación por un punto de rating, le dan voz y vida a quienes no les importa el resto. Acusan e injurian sin pruebas de nada, le dan cámara a gente impresentable”, agregó, después de que en el programa que conduce Ángel de Brito por América tuvieran la palabra de la ex de Erik, la supuesta nueva pareja de Morena.

“Dejan que hablen sin saber y meten a personas que no quieren estar expuestos, ni tienen por qué estarlo”, sumó. Y cerró, tajante: “Respeten a quienes no eligieron ser mediáticos. No hablen de mi vida personal, ni de relaciones falsas sin saberlo. Que lo demuestre. More”.

ASEGURAN QUE MORENA RIAL TIENE NUEVO NOVIO Y YA APARECIERON LAS PRIMERAS FOTOS

En medio del escándalo que tiene como protagonista a Morena Rial después de haber recuperado su libertad tras quedar presa en un hecho que sigue en investigación, en LAM aseguraron que la joven ya tiene una nueva pareja.

Así lo detalló Pepe Ochoa en vivo: “Hace dos meses y piquito, Morena flechó con un chico morocho y amor a primera vista. A esta persona se lo presenta Alan, el otro que estuvo preso. Este chico nuevo no estuvo en la cárcel”, comenzó diciendo.

“Bueno, cuestión que esta persona se le acerca, la invita a salir y arrancan a salir; y en el medio de todo, More queda detenida y el abogado le enviaba cartitas de amor que van y cartitas de amor que vuelven”, agregó, mostrando fotos de la hija de Jorge Rial con el joven en un ascensor frente al espejo y otra que los muestra juntos haciendo compras.

“Al final, cuando ella sale, él le declara su amor, y hoy ya están oficialmente de novios, según lo que me cuentan”, añadió. Y cerró: “Él se llama Eric, es amigo de Alan, que es el otro amigo de More y que también cayó preso”.

Cabe recordar que Morena se había separado de Matías Ogas, con quien tuvo a Amadeo y que también es mamá de Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni.