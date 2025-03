La presencia de Mauro Icardi junto a la China Suárez en Milán para declarar en la causa de divorcio de Wanda Nara ameritó que Majo Martino viaje a Italia, y la periodista contó cómo fue su encuentro fortuito con la pareja en un restaurante.

“Estaba comiendo y de repente voy a entrar, vi entrar a la China y a entrar a Mauro en un restaurante muy conocido de aquí de Milán. Ella divina, total, una belleza, es una obviedad decirlo. Y lo sientan justo una mesa al lado de la mía. Se querían morir”, relató la panelista de Puro Show.

Más allá de la reacción de sorpresa, Majo aseguró que la pareja estaba feliz y “en pleno romance”: “Estaban súper cariñosos, se reían un montón y se notaba que la estaban pasando bien”.

EL DIÁLOGO DE CHINA SUÁREZ CON MAJO MARTINO EN EL BAÑO

“Fui al baño. Yo estaba bajando y la china estaba subiendo. Entonces le digo, ‘Euge vine a Milán a cubrir este caso, a todo, a cubrir la audiencia, todo lo que está sucediendo con ustedes’. y ella me dijo: ‘Uy, te mandaron lejos’”.

Y cuando Majo le admitió que no era un lugar propicio para hacer nota, le pidió permiso para hacer imágenes de ella con Mauro, y la China reaccionó: “OK, no voy a decir nada. Ya sabes como soy. No voy a hablar, no voy a decir absolutamente nada”.

“Divina la China cada vez que le la encuentro”, agregó.

Al final, Majo Martino contó que no pudo grabar la salida de China Suárez y Mauro Icardi porque la pareja se fue por una salida secreta en medio de la lluvia nocturna de Milán.