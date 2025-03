En medio de fuertes rumores de que Tini Stoessel y Young Miko habrían terminado su relación de pareja, la versión de que la cantante argentina habría vuelto con su ex Rodrigo de Paul no tardó en sonar.

Amiga de la familia Stoessel y siempre con información de primera mano en su poder, Yanina Latorre opinó de la presunta reconciliación en LAM.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE DEL RUMOR DE RECONCILIACIÓN DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Ángel de Brito: -¿Tini y De Paul están reconciliados? ¿Volvieron?

Yanina Latorre: -Te juro que no tengo ni idea.

Ángel de Brito: -Pero si vos sos la vocera.

Yanina Latorre: -Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben.

Marcela Feudale: -Pero hubo una foto juntos.

Julieta Argenta: -No está confirmada esa foto. Se ve una chica y no está confirmado que sea ella.

Yanina Latorre: -Igual, como exnovios ¿no pueden verse? Sí.

Julieta Argenta: -Sí, yo tengo re chequeado que se vieron varias veces.

Yanina Latorre: -O por ahí se están empezando a ver de nuevo. ¡Ojalá! A mí me encantaría. A esa pareja la amo... pero me da cringe preguntar.

Ángel de Brito: -Cerremos el caso Tini-De Paul.

Yanina Latorre: -Sinceramente, no sé. Se lo pregunté a Lola (Latorre)...

Ángel de Brito: -¿Tini es lesbiana?

Yanina Latorre: -¡No!

Ángel de Brito: -¿No estaba saliendo con Young Miko?

Yanina Latorre: -Eso no quiere decir que seas lesbiana. Por ahí te gusta todo.

Ángel de Brito: -Si salís con una chica...

Marcela Feudale: -Es bisexual.

Yanina Latorre: -Es una generación que hace la que se le canta.

Ángel de Brito: -¿Tu hija sale con chicas?

Yanina Latorre: -Que yo sepa no, pero si sale, bienvenida sea.

Ángel de Brito: -¿Te gustaría que se coma a una Young Miko?

Yanina Latorre: -No me molesta. Si yo debuté con una mujer.

Julieta Argenta: -En el casamiento de Oriana y Dybala, Tini dijo en la mesa que estaba de novia con Young Miko. Pero esa noche se fue con De Paul.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.