En Intrusos revelaron la decisión de Wanda Nara en medio de su guerra legal con Mauro Icardi y el escándalo de las fotos hot. La conductora habría tomado la determinación de alejarse de los medios de comunicación y explicaron el motivo.

“Pepe Ochoa me dijo en Bondi que Wanda le dijo que se va a tomar un tiempo lejos de los medios porque van a salir unas pericias psicológicas de Mauro que van a dar que hablar y yo me voy a mantener expectante”, dijo la panelista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Sobre su reticencia de no llevar a sus hijas con el futbolista del Galatasaray, Paula comentó: “Ella dice que si las nenas no quieren ir, no las va a entregar”. Es por esto que Icardi denunció penalmente a su expareja, conforme a la información de la última semana.

CONTUNDENTE POSTURA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI POR SUS HIJOS

En la publicación en la que le contestó al periodista Gustavo Mendez, que luego eliminó, Wanda Nara fue contundente con la postura que tomó respecto de no devolver sus hijos a Mauro Icardi: “Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO. Por algo será”.

La respuesta de Wanda Nara al periodista Gustavo Mendez sobre por qué no entrega a sus hijas a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez).

“La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga el tiempo en su agenda quizas priorice el pedido o cuidado de mis hijos, o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al juez ya que también se negaba a que los menores hagan terapia”, cerró la conductora.

