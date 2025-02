“Administrá la energía”, le dijo Santiago del Moro a Selva apenas la participante uruguaya puso un pie en la casa a puro grito e hiperactividad, pero las cosas fueron ganando en intensidad y este martes por la noche obligó a Brian y al conductor a cruzarse.

Todo comenzó cuando Selva despertó con un beso a Brian, un gesto que al vendedor callejero no le gustó en lo más mínimo, razón por la que lo planteó durante el día y obligó a Del Moro a retomar el tema en la gala.

“Voy a tratar de hablártelo porque me molestó tu comentario, que me dijiste que el beso de Selva ‘tampoco es que me dio un almohadonazo’”, le dijo Brian, sobre la respuesta superficial del conductor que él consideró “chicanera”.

Selva sorprendió con su simpatía en la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

DEL MORO Y BRIAN DE GRAN HERMANO SE CRUZARON FUERTE POR UN BESO DE SELVA

Del Moro no se la dejó pasar y le planteó: “Estás en tu derecho que te moleste y te joda. Y se lo decís a ella. Ahora, una persona que llega a la casa, te levanta, te dice buen día y te da un beso no me parece que sea una agresión. Si a vos te molesta, se lo decís”, le reprochó.

“Espero a que no lo haga más si a vos te molesta”, advirtió Del Moro. “Me parece que tiene que ver con la persona que lo hace. Si a vos te molesta Selva, haga lo que haga, eso es parte de lo que vos sentís. Me parece que vos te agarrás de eso para decir ‘nadie puede tocar el cuerpo de nadie’”, analizó Del Moro.

“Estoy tratando de decirte que hay que respetar. Si yo no quiero que me dé un beso, estoy en todo mi derecho”, le respondió Brian. “Ahora si te lo da mañana, estás en todo tu derecho”, le retrucó Del Moro, que pidió que no le digan más “señora” a Selva porque lo considera irrespetuoso.

Brian de Gran Hermano (Foto: Captura Telefe)

Hernán Khatchadourian