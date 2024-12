Arnaldo André, reconocido actor argentino, está muy triste el levantamiento de Amor en redes, una obra teatral que protagonizaba junto a Luisa Albinoni, con quien estaba preparado para iniciar la gira por la temporada de verano.

“Esto que pasó con la obra no lo había vivido antes. Que de golpe que te avisen que mañana no se hace la función de La Plata porque hay una desinteligencia entre el autor y el productor, Alberto Raimundo. Cada uno defiende lo suyo. Creo que el autor no está al tanto de cómo manejarse, se informó mal y acá viene el problema que sucedió”, informó el artista.

Arnaldo y Luisa en en uno de sus últimos ensayos.

“Hubo un problema entre el autor y el productor. Mi productor actuó como debía y los autores no estaban tan informados de cómo manejarse. Le reclaman algo que no le corresponde. No es grave porque es clarísimo lo que sucede, pero lamentablemente esto ha llegado a su fin. El detonante fue económico, una desinteligencia”, siguió en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

ARNALDO ANDRÉ INTENTA DAR VUELTA LA PÁGINA

Arnaldo André no cree que el conflicto que detonó el levantamiento de Amor en redes pueda solucionarse.

“Está todo manoseado y no creo que esto se pueda remontar, considero que estoy afuera y mi cabeza está en otra cosa. Mi experiencia con Luisa fue buena, nunca había trabajado con ella y es una pena porque la obra funcionaba muchísimo. La gente se iba a divertir, pero habrá que dar vuelta la página...”.

“Siempre tuve la suerte de que las temporadas duren lo que tenían que durar, pero nunca me pasó lo que me sucedió acá”, sentenció en Mitre Live, visiblemente enojado.