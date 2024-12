Hoy por hoy, Coti Romero vive feliz en Buenos Aires, disfrutando de su enorme popularidad tras su paso por Gran Hermano 2022 y de su relación de pareja con Nacho Castañares, a quien también conoció gracias al reality de Telefe.

Sin embargo, no fue fácil para la correntina irse de su pueblo para probar suerte en el ciclo conducido por Santiago del Moro y, mucho menos, luego decidir instalarse en Capital Federal. Por eso, aconsejó a una de sus seguidoras que también está pensando en mudarse a Buenos Aires y siente enorme temor.

Coti en Corrientes, antes de entrar a Gran Hermano 2022.

“Cuando era más chica, a veces, lo hablábamos con mi familia y amigos, siempre decía que jamás me mudaría a Buenos Aires, imagínense que hasta me costaba la idea de tener que vivir en Corrientes capital. Y me tocó, cuando salí del programa, ya que no pude volver a mi casa en Caá Catí hasta pasados cuatro meses y me tuve que despedir de toda esa vida que tenía allá”, contó, sensibilizada.

COTI ROMERO REVELÓ QUÉ FUE LO QUE MÁS LE COSTÓ DE IRSE A VIVIR A BUENOS AIRES

Coti Romero relató lo difícil que fue haberse ido de su pueblo para instalarse en Capital Federal.

“Despedirme de la vida que tenía en mi pueblo, de un día para el otro, fue lo más difícil, no solo porque tuve que dejar mis cosas ahí y regalarlas, porque sabía que no las iba a traer (mi ropa, mis objetos personales, mis muebles, mis apuntes...), sino también alejarme de todo eso a lo que estaba acostumbrada desde que nací, empezar una vida nueva y con exposición. Los cambios son muy buenos, no hay que pensarlos mucho, hay que mandarse y vivir, que pase lo que tenga que pasar”, sentenció.

Y reveló que, durante una videollamada con su mamá, decidieron juntas qué regalar de sus cosas. Lo único que le pidió que le guardara fueron sus peluches.