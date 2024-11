Temporalmente al frente de la conducción de LAM hasta que regrese Ángel de Brito, Yanina Latorre sorprendió a las panelistas al contarles cómo se las ingenia para sorprender a su marido, Diego Latorre, en la cama.

La panelista reveló que en esta época del año, próximos a Navidad y Año Nuevo, le gusta comprarse particulares prendas de lencería que reflejen el espíritu festivo que signa al mes de diciembre.

Yanina reveló cómo sorprende a Diego en la cama.

“Amo la Navidad. Te decoro toda la casa. En este momento, tengo los repasadores de Papá Noel, la toalla de Papá Noel... Bombacha de Papá Noel”, sumó, entre risas, declaración que fue el puntapié para hablar de sus particulares conjuntos de lencería.

“Mi vida ahora es Papá Noel. También me encanta el pijama navideño. Me he llegado a comprar ropa interior de Victoria’s Secret sexy, tenía unos pompones de Navidad. Era para seducir a Diego en forma navideña. Te juro”, sentenció, ante la sorpresa de sus compañeras.