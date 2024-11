Nicole Neumann habló con la prensa y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si haría una tapa de revista con Mica Viviconte, actual pareja de su ex, Fabián Cubero, luego de sus peleas.

“Se habló mucho de que Sabrina Rojas está al lado de Flor Vigna en la tapa de una revista, ¿vos compartirías una tapa si te lo piden con Mica Viciconte por ejemplo?”, le consultaron a la modelo.

Nicole Neumann habló con Socios del Espectáculo.

Ella contestó: “¿Vos me querés decir con una actual de mi ex? A ver... qué se yo, puede ser, sí, ni idea, si me llevara bien y buena onda sí, ¿por qué no? Me parece bárbaro que lo hagan”.

LA POSTURA DE NICOLE NEUMANN ANTE LAS POLÉMICAS CON SU EX Y MICA VICICONTE

Nicole Neumann, recientemente madre de Cruz, el hijo que tuvo con Manu Urcera, dejó en claro qué postura tomó ante las polémicas con su ex, Fabián Cubero, y Mica Viciconte por sus hijas.

“Yo por mis hijas hago lo que sea, no hablo de temas de familia, ya lo saben, respeto a mis hijas que es lo principal y lo voy a seguir haciendo de acá hasta la muerte”, expresó la modelo a Socios.

