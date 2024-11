Tras un día de mucho trabajo, Estefi Berardi se decidió por salir con amigos este miércoles por la noche, pero la experiencia casi se torna trágica cuando se ahogó y sólo la intervención de un amigo pudo salvarle la vida.

“Estefi casi te morís”, le dijo Carmen en Poco correctos y recordó que se encontró con la panelista a la salida del canal, cuando le contó que se iba a cenar con sus compañeros de Combate. “Literal, casi pierdo la vida”, contó ella.

“Parece gracioso porque es tragicómica la historia, pero lo cuento porque le puedo salvar la vida a alguien más”, dijo, aprovechando la visita del doctor Diego Montes de Oca. “Fui a comer con mis amigos y terminamos de cenar y me tiré sobre el asiento”, comenzó.

Estefi Berardi (Foto: Instagram/@estefaniaberardi).

POR QUÉ ESTEFI BERARDI SE ATRAGANTÓ CON UNA BATATA

“Yo seguía picando batatas fritas que había arriba de la mesa, y en un momento no sé qué pasó y me quedó una batata atragantada acá y no podía respirar”, dijo Estefanía, señalándose el esternón y mostrando cómo trataba de hacer entrar aire a su cuerpo.

Estefi Berardi en Pasaplatos

“Mis amigas me miraban y se preguntaban qué me pasaba. Yo no podía respirar y me cambiaba el color de la piel porque no me entraba oxígeno”, relató Berrardi, y contó que una mujer de la mesa contigua comenzó a pedir un médico a los gritos.

Por fortuna para Estefi, uno de sus amigos le salvó la vida. “Me hizo una maniobra de primeros auxilios, que no sé cómo la sabía hacer. Si él no me hacía esa maniobra, creo que me moría porque no me entraba aire”, contó ella, antes de hacer una simulación del movimiento con el doctor Montes de Oca.

Estefi Berardi

