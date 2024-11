En medio los rumores de separación de Emilia Mernes y Duki (después de que se filtrara que el cantante le habría sido infiel a su pareja), Estefi Berardi fue contundente con su información y aseguró que los jóvenes continúan juntos.

“Es viral un escándalo lo que trascendió y hasta ahora, ni Duki ni Emilia salieron a responder al respecto. Pero yo te voy a contar lo que ellos me dicen”, comenzó diciendo la panelista de Poco correctos con Carmen, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“¿Qué es lo que pasó? Una chica salió a mostrar un video, grabó su celular y en esa grabación ella muestra que chateó con Duki, supuestamente. No está confirmado que sean reales esas conversaciones, por más de que haya video”, agregó.

El cantante reveló su secreto para ser romántico. Por: twitter

“Lo que están diciendo es que estarían separados por este rumor que salió en las redes de este supuesto video donde una chica chateó con Duki. Hace poco, Emilia estuvo en los Latin Grammy 2024 y habló. Entonces, muchos especularon con si estarían o no separados”, continuó.

Y fue contundente con su información: “Yo te voy a contar la posta porque fui a la fuente y te voy a decir qué piensan Duki y Emilia al respecto. Me dicen ‘mirá, te digo la verdad, todo lo que están diciendo es falso’. No están separados”, remarcó.

Estefi Berardi: “Te voy a decir qué piensan Duki y Emilia al respecto. Me dicen ‘mirá, te digo la verdad, todo lo que están diciendo es falso’. No están separados”.

Y cerró: “También me dicen que a Duki y a Emilia estas cosas no les gustan y que por eso no van a pronunciarse al respecto, porque no quieren darle tanta trascendencia al tema y porque es falso. Ellos están juntos”, cerró Estefi.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE DUKI LE FUE INFIEL A EMILIA MERNES

Las redes sociales explotaron en las últimas horas con la versión de infidelidad de Duki a Emilia Mernes, y en Socios del Espectáculos contaron las escandalosas fotos y comentarios que el cantante habría intercambiado con la supuesta tercera en discordia.

“Hay una chica que mostró los videos y todo”, explicó Rodrigo Lussich. Acto seguido, el conductor leyó los presuntos mensajes que el artista llamado Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga le habría enviado a una chica por privado de Instagram: “Lindos ojitos”.

No solo eso. También habría soltado un ‘a ver ese cu...’, para además pedirle fotos a una amiga cercana, razón por la cual Sol Leguizamón se ofendió y lo expuso publicando los chats. “Hay mensajes en donde el Duki no solo habría escrito, sino también habría mandado una fotito. Algunas jugando con manuelita”, cerró Matías Vázquez.