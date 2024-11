En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora y su nuevo novio, L-Gante, le gritan al mundo que desean vivir un pleno noviazgo pese al qué dirán. Sin embargo, cada vez tienen que superar más obstáculos para disfrutar de su romance en paz.

Luego del descargo del cantante en Instagram, donde contó que está realmente muy angustiado por la ola de odio que desde hace tiempo estaría recibiendo, Carlos Monti reveló en Entrometidos (Net TV) que los vecinos de Wanda idearon un plan para que él no pueda entrar al Chateau Libertador.

Monti contó que los vecinos del Chateau Libertador quieren declarar a L-Gante "persona no grata".

“Aparentemente, el lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau. Lo van a declarar persona no grata a L-Gante para que no vaya más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él”, expresó el conductor, contundente.

DÉBORA D’AMATO DEFENDIÓ A L-GANTE

Indignada por la información de Carlos Monti, Débora D’Amato defendió a L-Gante por el supuesto plan de los vecinos de Wanda Nara, que habrían ideado un plan para que el cantante no pueda entrar al Chateau Libertador.

“Pero, perdón, ¿qué hace? ¿Baila en tanga en el pasillo? ¿Qué les molesta? ¿Qué les molesta de L-Gante? Porque el tipo va a la casa de Wanda y la verdad es que está adentro de un departamento. ¿Qué le puede molestar a un vecino del Chateau que esté L-Gante en la casa de Wanda?”, sentenció, visiblemente enojada.