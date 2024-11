Adrián Pallares se quebró en pleno vivo de Socios del Espectáculo luego de que pasaran al aire la entrevista que le hizo personalmente a Lucía Galán en el Hogar Pimpinela, donde ayudan a niños vulnerables: “Saben que soy llorón”.

“Es muy lindo el lugar, lo que hacen, mientras estábamos charlando los chicos se iban acercando y me iban dando dibujitos, yo no sabía qué estaban dibujando, me soprendí de entrada, es muy fuerte”, contó emocionado.

Los dibujos que los niños del Hogar Pimpinela le hicieron a Adrián Pallares.

Luego, el conductor confesó uno de los momentos más emotivos de la charla: “Cuando llegué uno de los chicos me agarró de la pierna. Muy impresionante, mucha ternura, se respira un clima hermoso, hay tranquilidad y una paz”.

Los dibujos que los niños del Hogar Pimpinela le hicieron a Adrián Pallares.

LUCÍA GALÁN CONTÓ CÓMO FUE LA RECUPERACIÓN DE SU CIRUGÍA

En el ida y vuelta con Adrián Pallares para el programa de eltrece, Lucía Galán contó cómo fue la recuperación de la cirugía por el quiste premaligno que le detectaron en el pancreas: “Después empecé a fortalecer el cuerpo y trabajar la voz”.

Lucía Galán habló con Socios del Espectáculo.

“Porque me había quedado el diafragma muy alto, que es imprescindible para cantar y respirar, fui a hacer la recuperación a Madrid y estuve acompañada por mi hija además de los profesionales”, cerró.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.