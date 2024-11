Las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale son un privilegio al que muy pocos especialistas pueden acceder, y en este sentido, Daniel Malnatti visitó por tercera vez el ciclo y se confesó culpable de dos “delitos”, que por supuesto son excarcelables.

A vos lo que te quiero decir es que estos saleros te los voy mantener bien lejos. Porque estos son los modelos JV ahora, porque vos no tuviste modelo JV”, le dijo Juana a Malnatti, que le reveló que “se le hacía agua la boca”.

La referencia a Malnatti se debía a que el periodista de Telenoche confesó en una entrevista que, en sus anteriores visitas a la mesaza en 2017 y 2021, se llevó como “souvenirs” dos saleros con el logo dorado ML que vendió en la plataforma que tiene las mismas iniciales.

Juana Viale y Daniel Malnatti (Fotos: eltrece)

Leé más:

Christian Petersen habló de su noviazgo con una mujer 25 años menor: “Sé que me va a dejar”

DANIEL MALNATTI SE CONFESÓ CULPABLE DE HABERSE “ROBADO” DOS SALEROS DE LAS MESAS DE MIRTHA LEGRAND Y JUANA VIALE

“Con los saleros que vendí invité a mis amigos de la primaria a un asado”, confesó el periodista ante los invitados de este domingo. “Esto es maravilloso. Para la gente que no sabe, el señor Malnatti se afanó unos saleros de acá”, lo acusó Juana.

“En dos ocasiones distintas. En realidad, antes los regalaban. Con tu abuela los regalaban. Después viniste vos y ahí se achicó el presupuesto y bueno, hubo que echar mano a lo que se podía”, se justificó Malnatti.

“Un poco te pedí permiso, vos me dijiste que sí, me la dejaste pasar. Te digo que cuando los puse en la plataforma muchos me decían ‘ponelos más caros’ y los puse a un precio muy bueno”, agregó Malnatti, que le aconsejó a la anfitriona que subaste “toda la vajilla” a fin de año en beneficio de una entidad benéfica.

Mirtha Legrand y Daniel Malnatti (Fotos: eltrece)

Leé más:

Qué dijo Mirtha Legrand sobre volver a la actuación para trabajar con Juan José Campanella

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.