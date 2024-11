Finalmente, María Becerra aclaró un rumor que, desde que brilló con su show en River Plate, estaba a la orden del día. En aquel entonces, se dijo que podría tener mala onda con sus colegas, ya que ninguno la acompañó con una colaboración musical durante el evento.

En medio de la presentación de la nueva colección de Xti en España, por primera vez, María se refirió contundente a las versiones de que estaría enemistada con sus colegas, que emergieron tras decidir prescindir de invitados.

María aclaró si tiene mala onda con sus colegas.

“Me da mucha paja que eso sea mal visto. Me ha pasado que un artista me diga ‘voy a hacer mi Movistar Arena’, ‘bueno amigo, si querés voy y canto’, ‘no, creo que lo voy a hacer solo’”, sentenció, remarcando que no es la única que, en su momento, quiso cantar sola.

¿MARÍA BECERRA TIENE MALA ONDA CON SUS COLEGAS?

María Becerra aclaró que elegir no invitar a sus colegas a cantar con ella en El Monumental no significa que se lleven mal.

“Cada uno está en su camino y en su experiencia. Si yo tenía ganas de hacer el River sola, está perfecto. Y uno lo monta de la manera que quiere, de eso se trata ser artista. Tengo ganas de emprender ese camino sola...”.

“Sé que hay mucha gente que se lo tomó a mal, pero allá ellos. Nada estuvo hecho con mala intención ni con ganas de faltarle el respeto a nadie. De hecho, se habló que no iba a invitar a nadie”, sentenció, molesta.