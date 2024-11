Los videos de la China Suárez caminando junto a Franco Colapinto por las calles de Madrid de día y de noche generó un aluvión de reacciones en las redes sociales, e inclusive la difusión del historial amoroso de la actriz y hasta un video.

En este sentido, lo primero en aparecer fue la captura de una planilla de la app Excel que muestra en detalle todas las relaciones que se le conocen a la actriz, desde su primer beso con Cachete Sierra en 2003 hasta sus salidas con Colapinto el último fin de semana.

En el medio de esos dos famosos, se ven nombres como Nico Riera, Nacho Viale, Nicolás Cabré, David Bisbal, Esteban Lamothe, Marlon Teixeira, Benjamín Vicuña, WoS, Mario Casas, Javier de Miguel, Mauro Icardi, Nico Furtado, y muchos otros, algunos con el rótulo de “dudoso” a la hora de la confirmación.

Excel de la China Suárez. Fuente: Eltrece

SE VIRALIZÓ UN VIDEO QUE DEJÓ MUY MAL PARADA A LA CHINA SUÁREZ Y UN HILO CON SU HISTORIAL DE ESCÁNDALOS

Otro de los polémicos posteos que se hizo sobre la China en Twitter/ X fue el extracto hizo para blanquear su noviazgo con Nicolás Cabré, todavía casado con Eugenia Tobal, que había perdido un embarazo recientemente.

“A la China no se la critica por linda, se la critica por actitudes como estas y por soberbia”, dice el tweet. “No me importa Eugenia porque no tiene nada que ver conmigo, nunca fui su amiga”, dijo Suárez, que dijo “no tener idea” cuando le recordaron que el actor se estaba separando de su Tobal, algo que “no le interesó”.

Tras la cita con Colapinto, se viralizó la nota que la China Suárez había dado en el 2012 para blanquear su noviazgo con Nico Cabré. (Foto: captura X/chusmetini)

Finalmente, una usuaria denominada “Mabel” (@MERP93) decidió postear un hilo en Twitter / X decidió para explicar al público internacional quién es la China Suárez y por qué provocó tanto movimiento en las redes que la hayan captado junto a Franco Colapinto en Madrid.

“Anoche, un video de Franco Colapinto paseando por la ciudad de Madrid junto a Eugenia Suárez tomó a todos por sorpresa, polarizando a sus fanáticos con la noticia. ¿Quién es ‘La China’ Suárez y por qué esto es una mala imagen para la carrera de Franco Colapinto?”, se puede leer en inglés en el inicio del hilo que se reproduce a continuación.

Foto: Twitter

