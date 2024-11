Estos últimos días, el rumor de crisis de pareja y posible separación entre Duki y Emilia Mernes comenzó a sonar con fuerza, luego de que salieron a la luz supuestos chats de él con otra chica, Lula, de un año atrás.

En este contexto, Juan Etchegoyen charló con María Pía Cozzi, la periodista que entrevistó a quien sería la tercera en discordia, y dio más detalles sobre la supuesta infidelidad de Duki a Emilia quien, a pesar de haberse mostrado sensibilizada ante las cámaras, salió a pasear con su novio por Miami para dejar en evidencia que siguen juntos.

Emilia y Duki en Miami tras los rumores de crisis de pareja.

“Yo vi todos los chats y desde su propio celular, antes de mandarme hacer una nota le dije que quería ver todo. Hubo chats que ella prefirió no mostrar y se lo concedí, eran un poco fuertes. Lo que llama la atención es que él se abrió con ella como si fuesen de toda la vida”, reveló la comunicadora, picante.

¿CÓMO HABRÍA SURGIDO EL AFFAIRE ENTRE DUKI Y LULA?

Contaron cómo habría surgido el affaire entre Duki y Lula mientras él estaba con Emilia Mernes.

“Ella les respondió unas storie de Instagram, él le respondió y empezaron a hablar. Y esto es de un año atrás, no es que fue la semana pasada. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mí me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron”, contó la periodista.

“Las fotos que se mandaron no las vi, pero según ella no son fotos hot, por eso en un mensaje dice él ‘daba ver más’. Él simplemente le contaba lo que estaba haciendo él ese día, que estaba viajando a Chile haciendo la venta de un disco. Todo coincide así que es real el chat, no es fake. Esta chica Lula no miente”, sentenció. ¿Qué dirá Duki?