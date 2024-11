Lola Latorre reapareció en Instagram con una venda en la nariz y les reveló a sus seguidores que, finalmente, se hizo una cirugía estética en el rostro. “Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz, siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo o me sacaba fotos”, contó.

Y reveló que se sometió a procedimientos menos invasivos antes de tomar la decisión de operarse. “Empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía, así que me operé y estoy feliz”, sentenció, contenta.

Lola se hizo una cirugía estética en la nariz.

Además, contó por qué le costó revelar en redes que se había operado. “Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos e inseguridades. Me costaba un poco hablar del tema porque no quiero dar esa imagen de lo que no nos gusta, hay que operarlo, porque no es así; hay que trabajar mucho nuestro amor propio”, sumó, desde el corazón.

“Pero también está bueno sacarle un poco ese peso y entender que si uno más allá de lo que diga el resto tiene algo que le molesta, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, siempre y cuando nos cuidemos mucho”, cerró, segura de sí misma.

ASÍ SE RECUPERA LOLA LATORRE DE SU CIRUGÍA DE NARIZ

Lola Latorre compartió cómo evoluciona su nariz, aún vendada, a medida que pasan los días.