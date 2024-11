La familia de Mica Viciconte, Fabián Cubero y el pequeño Luca fue una de las grandes homenajeadas en la gala de Los Más Clickeados 2024, gracias a las visitas que generan las notas que se publican en Ciudad.

Pero quien se adueñó del galardón de plata fue Luca, algo que Mica reconoció orgullosa: “Es un gran actor. Ha hecho muchos videos muy graciosos, así que nada, disfrutamos y nos divertimos”.

-Fabián, ¿cómo te está tomando esta etapa fuera del fútbol con Vélez? Ahí en dos competencias al borde del campeonato y con tu escuela de fútbol.

-Bien. La verdad que bien, con mucho entusiasmo, porque obviamente a Vélez le vaya bien. Y después con mi academia de fútbol, muy contento, porque tengo una acá en Buenos Aires, en Pilar, y otra en Mar del Plata, en la cual nos está yendo muy bien.

-¡Se te ve contento!

Fabián - Estoy feliz porque obviamente hago lo que me gusta. Y estoy también con la radio, en la radio, en la D-Sport Radio, en la 103.1, con Marcelo Benedetto, que también es un espacio como para seguir ligado al fútbol. Y de esa manera continuar desde otro lado lo que hice durante toda mi vida.

Con el nuevo proyecto para el año que viene, que arrancamos con fútbol femenino también. Y con Mica.

Fabián Cubero, Luca y Mica Viciconte. (Foto: Movilpress)

EL DESACUERDO SOBRE LA VIDA EN PAREJA DE MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO

-Se los vio muy cariñosos entre ustedes y sobre todo con Luca en la gala. ¿Cómo es la construcción de esta pareja?

Mica -Es difícil, o sea... Todo el tiempo son nuevos acuerdos en la pareja, pero me parece que para mí en una relación lo más importante es hablar.

Hablar, él sabe que me gusta hablar ante cualquier problema que tengamos. Si hay amor me parece que todo puede fluir.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero. Foto: Movilpress

-¿Algo para decir, Fabián?

Fabián: -No, no, que para mí es facilísimo, pero bueno. Para ella es difícil, para mí no, es facilísimo.

Mica: -Porque los hombres no escuchan, viste, que les entran por acá y se salen por allá, pero bueno.

Fabián: -Para nosotros es mucho más simple. Pero la verdad que construimos una pareja que se fue fortaleciendo, con el tiempo, a través de la confianza, a través del amor y bueno, por eso también decidimos ser padres, ¿no? De esta hermosura. Estamos muy contentos, muy felices con muchos proyectos para todo lo que viene por delante.

-Dentro de este diálogo, de este amor, ¿puede venir otro embarazo?

Mica: -Mirá, lo preguntan. La verdad, hoy te decimos que no. Más adelante, no sé. Lleva tiempo, es una responsabilidad y a veces me pasa que... Justo son dos años que tiene. Y requiere mucho tiempo y quiero disfrutarlo con él, igual que el padre, así que me parece que...

Bueno, él tiene cuatro, ¿no? O sea, en el caso de él está más complicado, pero creo que estamos bien. Sí, estamos muy bien así. Después el tiempo dirá, pero por ahora disfrutando de Luca.