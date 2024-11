La combinación de Chino Leunis y Mica Vázquez como dupla de conductores de El Gran Premio de la Cocina, sumado a jurado de lujo integrado por Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Saenz, tiene los ingredientes justos para lograr el éxito.

Este lunes a las 18 será el regreso del clásico de las tardes de eltrece que inmortalizó Carina Zampini, y que además tuvo a Paula Chaves al frente.

En esta edición los participantes contarán con experiencia previa en actividad gastronómica, y el ganador embolsará la fortuna de 5.000.000 de pesos.

Así será El Gran Premio de la Cocina 2024.

“Me parece que para estar al frente de un reality como vamos a estar con Mica, es muy importante poder verlo. Y aparte, como decías, es un programa ya probado, que está muy pero muy bueno”, se entusiasmó Leandro Leunis.

“Nosotros obviamente le vamos a poner esta propia impronta. Tenemos un jurado que realmente es increíble. A Dolli me lo imagino como la gran capitana de la cocina”, agregó el Chino.

A su lado, Mica Vázquez recordó que es celíaca y coincidió con su compañero en medio de la entrevista con Ciudad desde el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear: “¡Lo que sabe Dolli!”

Ximena Saenz, Dolli Irigoyen y Christian Petersen, el jurado de El Gran Premio de la Cocina.

Chino Leunis: -Christian Petersen, que también tiene esa buena onda, pero también si te tiene que clavar un comentario ácido para ubicarte, también lo hace. Y Xime Sáenz que para mí una cocinera impresionante.

Así que un poco vamos a aprender nosotros también.

Mica Vázquez: -Obvio que vamos a aprender. Todos vamos a aprender nosotros en casa. Eso para mí es lo interesante de este reality. Que pasan muchas cosas ahí, pero de afuera te quedás con algo.

No solamente con quién ganó, quién perdió, a quién le fue mejor el plato. Sino, che, aprendí una receta, aprendí algo. Para mí nosotros salimos chef de acá.

Chino Leunis y Mica Vázquez.

Chino Leunis: -Yo creo que sí.

Y fue en ese instante en el que la complicidad entre Mica y el Chino se hizo patente, cuando Leunis bromeó que podrían montar un emprendimiento gastronómico apalancados en el expertise de Gerónimo Kein, su marido.

LA FACETA DE MICA VÁZQUEZ COMO MADRE DE BALTAZAR AÑOS

-¿Qué tipo de madre sos?

-Soy muy relajada. En todo sentido. No solo en la cocina, sino que le doy bastante libertad para que juegue, desordene. Después ordenamos. Soy muy relajada, a veces por demás.

Digo, “cómo no me di cuenta que estaba por caerse de la cama y ahora tiene un chillón acá”. Pero lo dejo como ser y fluir. Y también dejo que desordene. No soy una obse de que coma todo impecable y que no desordene.

Mica Vázquez y Baltazar Klein, su hijo.

-¿Cómo te manejás con las comidas de Baltha?

-Incluso soy relajada con la comida. Yo le doy de probar todo. Y después, bueno, si un día quiere más una cosa que otra... Como que trato de llevarlo lo más relajada posible porque así soy yo conmigo en mi vida.

-¿Está en la etapa en que en el cole lo hacen cocinar masas o batir huevos?

-Hace todo. Aparte, a él le encanta... Sí, cocina en el colegio. Y en casa también le encanta ayudar. Porque hay toda una moda ahora.

Nosotros somos un país con una cultura que con la comida demostramos mucho amor. Es como que “Te invito a casa a comer”. “¿Estás mal? Te hago unos mates”. Cuando el otro te quiere agasajar de alguna manera, te hago una comida.

Mica Vázquez y Baltazar Klein.

-¿Y esa cultura también la tomó tu hijo?

-Sí. También, Baltha. Yo siento que se da cuenta, siendo tan chiquito, que hay algo en la cocina que hay amor. Como “¡mirá, mamá, lo que te hice!”. Y me trae de repente algo... Y yo digo “¡mmm, hijo, qué rico!”.

Y me trae algo, viste, que él está feliz de haberlo hecho y es desde esa postura de “te quiero dar amor”. Entonces, tratamos de meterlo y de que sea uno más en la cocina.

“Baltha me trae de repente algo... Y yo digo: ‘¡mmm, hijo, qué rico!’. Tratamos de meterlo y de que sea uno más en la cocina”.

LA RELACIÓN DEL CHINO LEUNIS CON LA COCINA

“Para ser franco, considero que soy mejor partenaire que protagonista en la cocina. Aparte, el momento en el que mi mujer relaja su mente y todo es cuando cocina”, explica el conductor.

“O sea, le encanta cocinar y lo hace muy bien. Entonces, yo habitualmente lo que hago es acompañar con una copita de vino, corto un quesito, estoy ahí”, admitió el Chino.

Por eso, Mica lo chicaneó: “¡No cocinás nada!”.

Chino Leunis y Mica Vázquez.

-¿Tu mujer también te lo reprocha como Mica?

-Una vez me acuerdo que para el El Hotel de los Famosos me habían preguntado si cocinaba y una vez tiré, ‘sí, hago pastel de papa a todo’. Y mi mujer me dijo “¡cocinaste una vez sola el patel de papa en seis años de relación!”.

Magdalena Martinez Picabea y Leandro Chino Leunis.

-Sos un gran partenaire entonces..

-Sé acompañar y viví solo mucho tiempo, o sea, que me sé cocinar, pero cuando tengo una compañera que cocina realmente muy pero muy bien y que eso le ayuda a relajarse y a desconectarse del día.

Le digo “relajá, te acompaño con vinito, estoy con vos ahí”. Pero si tengo que cocinar algo, me defiendo bastante.

LA OTRA FACETA PROFESIONAL DE MICA VÁZQUEZ

Por otra parte, Mica Vázquez confirmó que se bajó definitivamente de Jardines Salvajes, la obra que protagonizaba con Juan Carlos Portaluppi, Viviana Puerta y Nazareno Casero, y que la reemplazó Inés Palombo.

El paso de Mica Vázquez por Jardines Salvajes

“Todo no se puede. Luzu TV a la mañana, esto (N del R: El Gran Premio de la Cocina) a la tarde, a la noche, teatro...”, se sinceró Micaela.

Ahí, el Chino elogió a Mica por el suceso de Antes que Nadie, y ella lo halagó por Nada que no sepamos: “Nos tiramos flores porque somos compañeros en Luzu TV también. No juntos, porque si no, nos odiaríamos”.

Chino Leunis y Mica Vázquez.

“Siento que es mucho para tener un nene de tres años y medio. Tengo ganas de estar en casa también, me gusta disfrutar cada proyecto, empezar, terminar y disfrutar los procesos. Y siento que a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Así que prefiero terminar el con teatro. y en otro momento volver a suceder. Voy a llevar los platos excelentes que haga el Chino acá, para no tener que cocinar, y voy a poder llevarle a Balta y dormir con él.

LOS TRABAJOS DEL CHINO LEUNIS

Al igual que Mica Vázquez, también el Chino Leunis se decidió por tomar a pleno la conducción de El Gran Premio de la Cocina y combinarlo con su labor estelar en streaming.

“En un momento tenía tres programas por día y era bastante intenso. Y postergaba bastante a la familia realmente. Me parece que en este momento, con nada que no sepamos en Luzo, y con el Gran Premio de la Cocina, es una excelente manera de encarar”.

Chino Leunis y Mica Vázquez.

Porque este programa va a tener mucha intensidad. Son jornadas que van a ser muy intensas. La cocina tiene mucho estrés también y el tiempo es muy importante.

Entonces, va a ser como terminar, bajar del barco y quedar como un rato ahí, medio como agotado. Porque va a haber mucho estrés, hay mucha intensidad en la cocina.

LA BUENA ONDA DEL CHINO LEUNIS Y MICA VÁZQUEZ COMO VECINOS RUNNERS

-Igual, ya que son runners y vecinos, van a poder salir a correr juntos para bajar el estrés. ¿No?

Mica Vázquez: -Justo cuando grabamos las promos, le digo, Chini, ¿dónde vivís vos? Acá, no sé qué. Digo, me estás jodiendo. Vivo ahí y salís a correr, sí. Vos sí también, por donde, por ahí. Yo también. Y fue como, bueno, igual yo creo que ya nos vamos a querer ver, pero podríamos salir a correr.

Mica Vázquez tras correr 21KM en Buenos Aires junto a Gerónimo Klein, su marido.

Chino Leunis: -Yo terminé el programa con el Pollo Álvarez de Logro hace un año y medio y somos más amigos que cuando empezamos.

Y que ya lo aclaren acá es es una forma de abortar rumores.

Chino Leunis en modo atleta.

Chino Leunis: -¡Exactamente!

Mica Vázquez: -A los rumores no hay que darle bola. Que digan lo que quieran.