Este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá a los invitados de su mesaza, y la producción del ciclo de eltrece ya anunció a los cinco invitados que la acompañarán este fin de semana.

Almorzando con Juana Viale recibirá a Carola Reyna, que por estos días se presenta con la bra Okasan (diario de viaje de una madre); y el Chino Leunis y Mica Vázquez, los flamantes conductores de la nueva edición de El gran premio de la cocina.

También estará Agustín Sullivan, protagonista junto a Juana Viale y Carolina Kopelioff de la película Virgen rosa que estrena el 14 de noviembre; y la sexóloga Flor Salort que hablará sobre la salud sexual de los argentinos.

Elegante como se la suele ver en cada emisión de Almorzando con Juana, el programa que conduce todos los domingos al mediodía por eltrece, Juana Viale reveló quién es el hombre que mejor conoce su cuerpo.

Luego de ser piropeada por su look, la presentadora le adjudicó su estilo a Gino Bogani, quien la viste desde hace varios años: “Es gracias al señor Bogani porque sin esto no me reconoces. Paso por al lado y decís, ‘¿quién es esta?’”, lanzó con humor.

“Durante cuatro años, fui todos los miércoles a su casa, a su atelier maravilloso. Y un día decidimos que, por memoria, por reconocimiento del cuerpo después de cuatro años, me los haga (a los vestidos) de memoria”, agregó.

Y cerró, feliz con su diseñador: “Pero nunca está contento porque siempre hay que probarlo, porque es un detallista y porque hace la diferencia. Bogani me conoce el cuerpo como nadie, como muy pocas personas”.

