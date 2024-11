A cinco meses de la separación de Christian Nodal, el papá de su hija Inti, Cazzu rompió el silencio en Luzu TV y el cantante mexicano no tardó en responderle con todo en un live en Instagram.

“Me da mucha tristeza, coraje e incomodidad estar otra vez en esta posición, pero es la que hay”, comenzó diciendo Nodal.

Mirando a cámara con visible malestar, continuó: “Nunca fui infiel. Nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre armarse una historia, tiene una gravedad muy grande el insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi ex relación”.

“Es algo muy grave y feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no. Es difícil, es incómodo y estoy muy nervioso. Me da vergüenza”, afirmó el cantante mexicano.

CHRISTIAN NODAL DEFENDIÓ A SU ESPOSA, ÁNGELA AGUILAR, TRAS LAS DECLARACIONES DE CAZZU

Acto seguido, Nodal defendió con contundencia a Ángela Aguilar: “De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante ni nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue mi amante”.

“Es todo bastante difícil para toda la familia. Qué pena que terminen las cosas así. No me gusta estar aclarando a cada rato. Yo soy músico, soy cantante. No me gusta salir con chismes”, expresó Nodal, desmintiendo a Cazzu.

Foto: Captura de video de Instagram (@gossipeame)

QUÉ DIJO CAZZU SOBRE SU SEPARACIÓN DE NODAL

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, lo hicieron por un motivo distinto. Existió la pregunta ‘¿hay alguien más?’, y la respuesta fue ‘no’”, dijo Cazzu en PLP, el programa de Luzu TV.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de las redes y esas cosas. Me sorprendí, obviamente, porque a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era cierto y resultó que sí”, afirmó la cantante jujeña.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.