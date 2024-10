Martín Salwe volvió a quedar en el ojo de la tormenta en Cantando 2024 cuando Marcelo Polino estalló contra él al escuchar un repudiable comentario que le hizo a Coti Romero en un momento muy delicado emocionalmente para la participante.

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco, que reemplaza a Flor Peña esta semana en la conducción, recibió de boca de Coti la noticia de su renuncia tras el duro cruce con Gladys la bomba tucumana que significó la salida inmediata de la jurado.

“Me bajo porque me voy a hacer un viaje, lo voy a adelantar”, dijo Coti. “Agradecida con todos igual. Es una producción increíble, la verdad”, agregó la participante, mientras Marcelo Polino la instaba a “recapacitar”.

CUÁL FUE LA FRASE DE MARTIN SALWE SOBRE COTI ROMERO QUE HIZO ESTALLAR A POLINO EN EL CANTANDO

“Sí, yo lo entiendo, y gracias, Marcelo, porque te quiero un montón”, dijo Coti, que mantuvo su decisión. “¿Por qué no viene al piso, Kari?”, pidió el jurado que la sentía muy angustiada a la entrerriana. “Vení, vení, que te vamos a dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo”, insistió Polino.

“Es que me pasa que soy muy sensible y nada más, pero no, de verdad. Mil veces agradecida. Siempre voy a estar para lo que necesiten, pero en este momento de mi vida siento que no tengo que estar acá, simplemente”, dijo Coti, que generó que Martin Salwe diga al aire: “Que no se vacha”, en referencia a la frase que la hizo famosa en Gran Hermano 2022.

“Que no se vacha, dice Martín. Ridículo. No es momento para hacer chistes. Está llorando, Coti”, lo retó Mariano de la Canal al locutor. “¿Sabés que estoy por primera vez de acuerdo con el fan de Wanda este año? Nos tiene repodridos Salwe. Cuando estamos hablando un tema serio, sale con una estupidez creyendo que es gracioso. ¿Por qué no te callás, flaco?”, lo increpó Polino.

“¿Por qué no te callás? Me viene a hacer sopapo y milanesa. Estamos hablando de un caso de una chica que está angustiada, llorando en el streaming, que más allá de la broma que hace, que está perdiendo un trabajo, y este pibe se pone a hacer chistes”, agregó el jurado, que logró que “la cuchillera” baje al escenario.

